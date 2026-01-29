НАВЕРХ
Рекордное количество поддельных масла и сыра обнаружили в магазинах

Источник:
«Парламентская газета»
Сыр
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Доля поддельной молочной продукции на прилавках магазинов в России стала рекордно высокой в сравнении с 2022–2024 годами, следует из данных Россельхознадзора.

По результатам лабораторных исследований, в 2022 году доля фальсификата составила 14,68%, в 2023-м — 12,04%, в 2024-м — 13,09%, а в 2025-м — 17,68%, приводит «Парламентская газета» данные ведомства.

«Молочная продукция чаще всего фальсифицируется в связи с тем, что пользуется большим потребительским спросом, имеет огромный товарооборот. Фальсифицирование молочной продукции технологически просто и дает производителям экономическую выгоду при минимальных затратах», — уточнил Россельхознадзор.

В сливочном масле чаще всего также заменяется молочный жир на растительный, а также на маргарин и другие гидрированные жиры. В поддельном сыре может быть больше воды, использован растительный жир вместо молочного, введен соевый белок.

