Россия и Украина провели обмен телами погибших

Обмен телами погибших военнослужащих
Фото: © t.me/vr_medinskiy

Россия и Украина впервые в текущем году обменялись телами погибших военнослужащих. Российская сторона передала тысячу тел, украинская — 38, сообщил помощник президента и глава российской переговорной группы Владимир Мединский в своем телеграм-канале.

«В рамках стамбульских договоренностей Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 38 погибших российских воинов», — написал Мединский.

Последний раз страны обменивались телами 19 декабря 2025 года. Тогда Россия передала 1003 тела, а Украина — 26. В прошлом году стороны договорились о нескольких этапах обменов на переговорах в Стамбуле 23 июля.

Всего с начала 2025 года Россия передала Украине более 14 тысяч тел погибших военнослужащих и получила в рамках обмена около 400 тел россиян.

Оборона #Конфликты
