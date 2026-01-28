НАВЕРХ
Кремль назвал дату нового раунда мирных переговоров с Украиной

Источник:
Sibnet.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: © пресс-служба президента РФ

Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США продолжатся в Абу-Даби 1 февраля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Первый раунд переговоров состоялся в прошлые выходные в Абу-Даби, они прошли в закрытом формате. Стороны по их итогам не раскрывали деталей, но говорили о конструктивном характере диалога.

Российская сторона уточнила, что принципиальное значение для Москвы имеет территориальный вопрос, который является частью «формулы Анкориджа». Он предусматривает вывод украинских войск с территории Донбасса и международное признание новых регионов российскими.

При этом президент Украины Владимир Зеленский после завершения переговоров в Абу-Даби в ходе визита в Вильнюс сообщил, что Киев считает необходимым договариваться о мире с Россией без обсуждения территориальных уступок.


