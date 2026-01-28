НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ сосредоточили элитные части на границе с Россией

Источник:
Sibnet.ru
193 0
Армия Украины
Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сконцентрировали элитные части у границ России на белгородском направлении, сообщил военный блогер Владимир Романов в своем телеграм-канале со ссылкой на источник в зоне СВО.

Речь идет о бойцах 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 148-й артиллерийской бригады украинских войск. По словам Романова, переброска элитных частей может указывать на подготовку новой провокации.

«Большинство батальонов этих бригад давно не были на фронте, вероятно, находились на восполнении потерь и доукомплектовании, и теперь могут быть брошены на прорыв государственной границы», — допустил эксперт.

Последнее крупное наступление ВСУ провели в 2023 году, однако своих целей Киев не достиг. Украинские власти объяснил провал задержкой в получении наступательных вооружений от западных стран.

Еще по теме
Российская армия вошла в Красный Лиман
Белгород подвергся массированному удару HIMARS
Российская армия нанесла аномальный удар по Украине
ВСУ построят третью линию обороны
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Многодетным назначат единое пособие при превышении дохода
Российская армия нанесла аномальный удар по Украине
Центробанк оценил вероятность девальвации рубля
ВСУ построят третью линию обороны
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
19
Определено место России в рейтинге сильнейших армий мира
17
Эксперты сравнили «Армату» с новейшим американским танком M1E3
17
Евросоюз проголосовал за полный отказ от российского газа
15
Путин рассказал о просьбах прекратить удары по инфраструктуре Украины
14
Нарышкин рассказал, что Запад был ошеломлен ударом «Орешника»