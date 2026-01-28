ВСУ сосредоточили элитные части на границе с Россией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сконцентрировали элитные части у границ России на белгородском направлении, сообщил военный блогер Владимир Романов в своем телеграм-канале со ссылкой на источник в зоне СВО.

Речь идет о бойцах 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 148-й артиллерийской бригады украинских войск. По словам Романова, переброска элитных частей может указывать на подготовку новой провокации.

«Большинство батальонов этих бригад давно не были на фронте, вероятно, находились на восполнении потерь и доукомплектовании, и теперь могут быть брошены на прорыв государственной границы», — допустил эксперт.

Последнее крупное наступление ВСУ провели в 2023 году, однако своих целей Киев не достиг. Украинские власти объяснил провал задержкой в получении наступательных вооружений от западных стран.