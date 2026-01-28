Правила выдачи семейной ипотеки ужесточат с 1 февраля

Новые правила оформление семейной ипотеки вступят в силу с 1 февраля 2026 года. Супругов теперь обяжут быть созаемщиками по ипотечному кредитному договору.

По новым правилам семья сможет взять только один льготный кредит по программе. Оба супруга должны быть созаемщиками. Раньше право на льготный кредит было у каждого из супругов, чем многие и пользовались.

Если семейного доходов для одобрения льготного ипотечного кредита окажется недостаточно, по-прежнему можно будет привлекать третьих лиц в качестве заемщиков.

Новые правила лишат возможности россиян брать так называемую донорскую ипотеку. Раньше можно было оформить льготный кредит на родственника с детьми, а квартиру потом сдавать в аренду или перепродавать.

Теперь банки будут тщательно проверять экономический смысл сделки: кто семья, кто платит, кто уже получал льготы и для кого реально покупается жилье.