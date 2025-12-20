Средний размер ипотеки достиг рекорда

Средний размер выданного ипотечного кредита в России в ноябре подскочил до рекордных 4,6 миллиона рублей, следует из данных компании «Скоринг бюро».

Количество выданных кредитов при этом сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 1,6%, до 108,2 тысячи, пишет РИА Новости. Для сравнения — в октябре средний размер ипотечного кредита составлял 4,5 миллиона рублей, а количество выдач составило 110 тысяч.

В годовом выражении средний размер ипотеки вырос в ноябре на 16,8%, а число выданных кредитов увеличилось в 1,7 раза. По сравнению с началом года в ноябре средний размер ипотеки вырос на 21,9%, в январе данный показатель составил 3,8 миллиона рублей.

Всего с января по ноябрь этого года было выдано 827,4 тысячи кредитов на покупку жилья на 3,61 триллиона рублей. Относительно аналогичного периода прошлого года количество выдач сократилось на 24%, объем — на 21%.