НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Китайская туристка погибла в перевернувшемся УАЗе на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
243 0
Перевернувшийся УАЗ на Байкале
Фото: © прокуратура Иркутской области

Внедорожник УАЗ «Буханка» перевернулся на льду озера Байкал, заехав в расщелину, погибла женщина, сообщило СУ СК РФ по Иркутской области.

ЧП произошло в среду, 28 января, вблизи острова Ольхон. Водитель УАЗа не справился с управлением и попал в расщелину на льду — автомобиль опрокинулся.   

В салоне находились десять туристов, 75-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Остальные не пострадали. По данным ТАСС, погибшая приехала из Китая.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 238 УК РФ, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы).

«Буханки» — самый распространенный транспорт на Байкале. Пассажирские места в них обычно не оборудованы ремнями безопасности, а если они есть, мало кто из туристов пристегивается.

Еще по теме
Десятилетняя девочка задохнулась в сугробе в Красноярском крае
Останина потребовала уволить главу Кузбасса за слова о пьяных матерях
Глава Кузбасса косвенно обвинил матерей в гибели младенцев
Умер пострадавший при обрушении в Новосибирске торгового центра
смотреть все
ЧП #Происшествия #Иркутск
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Многодетным назначат единое пособие при превышении дохода
Российская армия нанесла аномальный удар по Украине
Центробанк оценил вероятность девальвации рубля
ВСУ построят третью линию обороны
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

Пугалкин только проплаченных ботов может восхитить

Albor

Цитата из обращения к гражданам на одесском телевидении Петра Порошенко 13 ноября 2014 года: «Наши дети...

Albor

к сожалению дети донбасса и правда сидели в подвалах. Как и жалко детей 404 государства, которые сейчас...

Albor

А я подумал про карму. Ни надо ни когда ни кому желать плохого тем более детям.