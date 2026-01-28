Китайская туристка погибла в перевернувшемся УАЗе на Байкале

Внедорожник УАЗ «Буханка» перевернулся на льду озера Байкал, заехав в расщелину, погибла женщина, сообщило СУ СК РФ по Иркутской области.

ЧП произошло в среду, 28 января, вблизи острова Ольхон. Водитель УАЗа не справился с управлением и попал в расщелину на льду — автомобиль опрокинулся.

В салоне находились десять туристов, 75-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Остальные не пострадали. По данным ТАСС, погибшая приехала из Китая.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 238 УК РФ, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы).

«Буханки» — самый распространенный транспорт на Байкале. Пассажирские места в них обычно не оборудованы ремнями безопасности, а если они есть, мало кто из туристов пристегивается.