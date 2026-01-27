ВОЗ допустила распространение вируса Нипах

Дальнейшее заражение вирусом Нипах в мире возможно из-за слабой изученности источника инфекции, сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Жазаревич.

«Возможно дальнейшее заражение вирусом Нипах, учитывая известный резервуар вируса Нипах в популяции летучих мышей в некоторых частях Индии и Бангладеш, включая Западную Бенгалию», — цитирует специалиста РИА Новости.

Представитель ВОЗ призвал повысить осведомленность населения о факторах риска. В частности, он назвал среди них употребление необработанного сока финиковой пальмы, на этих деревьях могут обитать летучие мыши, которые являются носителями вируса в природе.

Ранее в Индии зарегистрировали вспышку вируса Нипах, который считается смертельным. Лекарства и вакцины от этого заболевания не существует. Пока известно о пяти заразившихся, один человек умер.

Вирус Нипах в основном передается человеку от животных — прежде всего, от летучих мышей или свиней. Однако возможна передача от человека к человеку при тесном контакте. Среди симптомов — высокая температура и кашель.