Ким Чен Ын руководил созданием скульптур освободителей Курской области

Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал создание скульптур, которые будут установлены в Мемориальном музее боевых подвигов в зарубежных военных операциях. Он посвящен участию бойцов в освобождении Курской области.

Ким Чен Ын остался доволен тем, как идет работа по изготовлению скульптур, чтобы «монументальное творение навеки передавало легендарные подвиги и блестящую жизнь лучших сыновей Кореи, защитников чести», говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР наметил дальнейшее направление творческого процесса, в том числе подчеркнув, что скульптура должна «более живо» символизировать боевой порыв и наступательный дух армии, ее фронтовую дружбу и горячую любовь к родине.

Северная Корея подтвердила участие своих войск в освобождении Курской области от ВСУ в апреле. Они были направлены в соответствии со статьей 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией.

Согласно данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, всего на стороне России воевало 15 тысяч солдат из КНДР. Общее число погибших и раненых северокорейских военных достигло 4,7 тысячи человек. Отмечается, что под Курском не выжили около 600 солдат.