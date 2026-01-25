НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Российские банки перейдут на единый QR‑код

Источник:
ТАСС
389 1
Платежный терминал Сбера с улыбкой
Фото: © Sibnet.ru

Российские банки с 1 сентября 2026 года будут обязаны использовать универсальный QR-код при любых денежных переводах, говорится в письме первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина в ответ на обращение зампреда комитета Госдумы по экономполитике Михаила Делягина.

Согласно новому закону, с сентября на кассах в торгово-сервисных предприятиях потребителям будет предлагаться только один универсальный QR-код, работающий на равноудаленной инфраструктуре. Сейчас на кассах можно встретить как универсальный QR-код, так и различные банковские QR-коды.

«В целях развития конкуренции, удобства граждан и бизнеса, а также обеспечения равноудаленности инфраструктуры принят федеральный закон об универсальном платежном коде. С 1 сентября 2026 года все кредитные организации должны будут использовать его при любых переводах денежных средств посредством QR-кодов», — приводит ТАСС содержание письма

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНаличные или карта: как лучше тратить деньги

Мера улучшит клиентский опыт и предоставит потребителям возможность самостоятельно выбирать удобный для них способ оплаты, отметили в ЦБ.

«Полагаем, что развитие платежного рынка и удобных для потребителей альтернативных картам способов оплаты будет создавать условия для снижения объемов карточных платежей и выравнивания транзакционных издержек ТСП (торгово-сервисных предприятий), включая субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства)», — отметили в ЦБ.

Еще по теме
Маткапитал превысит 1 млн рублей в 2027 году
Как получить перерасчет за отопление
Цена золота установила новый рекорд
Центробанк оценил вероятность девальвации рубля
смотреть все
Экономика #Деньги #Торговля
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Российская армия нанесла аномальный удар по Украине
Кремль отреагировал на заявление Киева об убийстве 50 тысяч россиян
Украина потребовала от Евросоюза 1,5 триллиона долларов
Французский флот захватил танкер из России
Обсуждение (1)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Antares

Хм..., странно... А зачем тогда нам такие депутаты? Получается они низачто деньги получают? Причём не...

corrector

Кто медицину десятилетиями разваливал под маской оптимизации ? Кто издает законы по которым уже...

-Керя-

Это Зелебоба Европейцам расскажет куда миллиарды потратил...

Starbit

У укропцев оказывается есть адекватные в раде как эта Анна