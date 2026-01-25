Российские банки перейдут на единый QR‑код

Российские банки с 1 сентября 2026 года будут обязаны использовать универсальный QR-код при любых денежных переводах, говорится в письме первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина в ответ на обращение зампреда комитета Госдумы по экономполитике Михаила Делягина.

Согласно новому закону, с сентября на кассах в торгово-сервисных предприятиях потребителям будет предлагаться только один универсальный QR-код, работающий на равноудаленной инфраструктуре. Сейчас на кассах можно встретить как универсальный QR-код, так и различные банковские QR-коды.

«В целях развития конкуренции, удобства граждан и бизнеса, а также обеспечения равноудаленности инфраструктуры принят федеральный закон об универсальном платежном коде. С 1 сентября 2026 года все кредитные организации должны будут использовать его при любых переводах денежных средств посредством QR-кодов», — приводит ТАСС содержание письма

Мера улучшит клиентский опыт и предоставит потребителям возможность самостоятельно выбирать удобный для них способ оплаты, отметили в ЦБ.

«Полагаем, что развитие платежного рынка и удобных для потребителей альтернативных картам способов оплаты будет создавать условия для снижения объемов карточных платежей и выравнивания транзакционных издержек ТСП (торгово-сервисных предприятий), включая субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства)», — отметили в ЦБ.