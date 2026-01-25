НАВЕРХ
СМИ узнали о приближении встречи Зеленского и Путина

Источник:
Axios
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский
Фото: © коллаж Sibnet.ru

Российская и Украинская стороны после переговоров в Абу-Даби приблизились к встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.

«Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского», — сказал изданию один из чиновников. По его словам, если следующая трехсторонняя встреча в Абу-Даби пройдет успешно, за ней может последовать встреча сторон в Москве или Киеве.

Американские чиновники охарактеризовали переговоры как «продуктивные». «Все относились друг к другу с уважением» и «ни один вопрос не остался без внимания», добавил один из собеседников издания.

Он отметил, что двусторонние переговоры между Путиным и Зеленским или трехсторонние — с президентами России, Украины и США — «не так уж далеки»

Накануне в Абу-Даби завершились переговоры США, России и Украины. Следующий раунд состоится 1 февраля также в ОАЭ.

Путин неоднократно заявлял, что не исключает возможности встречи с Зеленским, «но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена».

СМИ узнали о приближении встречи Зеленского и Путина
