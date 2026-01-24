НАВЕРХ
Российская армия нанесла аномальный удар по Украине

ракета X-22
Ракета X-22
Российская армия минувшей ночью использовала для удара по Киеву 12 ракет X-22, что является «нетипичным», заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Киев 24».

Он отметил, что для удара Россия передислоцировала стратегическую авиацию ближе к украинским границам. Сверхзвуковая крылатая ракета Х-22 создавалась в Советском Союзе для уничтожения группировок надводных кораблей.

Носителями таких мощных ракет выступают дальние бомбардировщики Ту-22М3. Советские Х-22 до начала спецоперации были модернизированы до Х-32, однако внешне они практически не отличаются.

По предварительным данным, сверхзвуковые ракеты поразили подстанции верхнего уровня напряжения 750 кВ в окрестностях Киева, которые являются ключевыми узлами распределения электроэнергии в национальной сети.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в ночь на 24 января Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории республики, зафиксировано более 370 беспилотников и 21 ракету. Без электричества остались Киев и Чернигов.

Минобороны РФ уточнило, что минувшей ночью российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, которые используются в интересах ВПК Украины.

Обсуждение (0)
Топ комментариев

Egorka72

"Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая".

corrector

Кто медицину десятилетиями разваливал под маской оптимизации ? Кто издает законы по которым уже...

Starbit

У укропцев оказывается есть адекватные в раде как эта Анна

Starbit

Чем тупее стадо-тем легче им управлять. убрать все, оставить только поднимание флага и гимн роисси петь...