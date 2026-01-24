Девушку задержали в Красноярске по делу о похищении подростка

Полиция в рамках расследования уголовного дела о похищении подростка задержала в Красноярске 18-летнюю жительницу Сургута, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По информации следствия, девушка 21 января прилетела в Красноярск из Сургута, действуя сообща с мошенниками. На следующий день она пришла домой к подростку, где они вместе взломали сейфы и забрали 3 миллиона рублей.

Вечером того же дня она отдала деньги мошенникам, оставив часть из похищенной суммы себе. После этого девушка и мальчик отправились в квартиру, арендованную ранее мошенниками, где ждали дальнейших указаний.

Следователи 24 января установили местонахождение молодых людей в одной из квартир Красноярска. Подросток находился в арендованной квартире на проспекте Красноярский рабочий приблизительно в 18 километрах от своего дома.

В отношении участвовавшей в мошеннической схеме девушки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, она задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Об исчезновении 14-летнего сына красноярского бизнесмена стало известно 22 января. Мужчина получил видео, на котором подросток просит о помощи. Школьника разыскивали полицейские и волонтеры.