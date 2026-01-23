НАВЕРХ
Двигатель для «Суперджета» проверили ударами птиц. ВИДЕО

Авиадвигатель ПД-8
Фото: © кадр из видео ОДК

Инженеры Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) испытали двигатель для пассажирского самолета «Суперджета» (SSJ New) на удары птиц, сообщила пресс-служба «Ростеха».

«В двигатель, находящийся на максимальном взлетном режиме с тягой 8 тонн, с расстояния пять метров из специальной пушки с четырьмя стволами за одну секунду были выпущены сразу четыре тушки, имитирующих стаю птиц», — говорится в сообщении.

Они попали в наиболее критические сечения рабочих лопаток вентилятора, а также в аэродинамический обтекатель. ПД-8 выдержал сложное испытание: двигатель не получил повреждения и сохранил управляемость, отметили в ОДК.

Испытания прошли на открытом стенде рыбинского предприятия ОДК-Сатурн. Сейчас ПД-8 продолжает проходить комплекс стендовых и летных испытаний. Он будет устанавливаться на самолеты SSJ New

SSJ New — модификация самолета Superjet 100 с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Помимо замены двигателя с SaM-146 на ПД-8, работа над SSJ New предусматривает замену ключевых зарубежных систем на отечественные.

Superjet 100 относится к семейству региональных пассажирских самолетов. Дальность полета базовой версии — 4,4 тысячи километров, вместимость — 98 пассажиров.

