НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россиянам начали блокировать счета при оплате туров

Источник:
Sibnet.ru
179 0
Перевод денег
Фото: © Sibnet.ru

Банки начали блокировать переводы россиянам при оплате путешествий, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Отмечается, что в зоне риска находятся турагенты-фрилансеры и индивидуальные предприниматели, которые принимают оплату от клиентов за проданные туры на свои личные карты или счета.

Также под подозрение могут попасть туристы, переводящие относительно крупные суммы на карту частного агента или даже перебрасывающие деньги между своими счетами перед оплатой путевки.

Преимущественно банки блокируют переводы через СБП по QR-коду или номеру телефона. Суммы могут быть разными — от 20 тысяч до 300 тысяч рублей и более. При этом от блокировок и разбирательств с банком не спасает даже наличие всех подтверждающих документов.

С начала января вступил в силу приказ Центробанка, определяющий признаки перевода денег без добровольного согласия клиента. Новые правила направлены на пресечение мошеннических схем в рамках цепочек переводов между физлицами.

Еще по теме
Искусственный интеллект перескажет отзывы Wildberries
Месячные расходы россиян выросли до максимума
Россия заработала на золоте $216 млрд
Половина банков снизила ставки по вкладам
смотреть все
Экономика #Деньги #Туризм
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
СССР поставил точку в спорах о высадках американцев на Луну
План блокады Калининграда разработали в НАТО
Лавров предложил переименовать Великобританию
Боец UFC выложил черно-белое фото с сыном Кадырова после слухов о ДТП
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп официально учредил Совет мира
Кремль отреагировал на заявление Киева об убийстве 50 тысяч россиян
Нейросеть начнет фильтровать трафик россиян
Человечество достигло «водного банкротства»
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Wolf Hound

Лишать прав нужно этих толстолобиков!!

Egorka72

"Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая".

Wolf Hound

25 лет за 11 жизней? ПОЗОР!!!!!!!!!!

Удавиков

у трампа все мысли сейчас о гренландии, попрошайке нечего дать