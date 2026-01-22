Россиянам начали блокировать счета при оплате туров

Банки начали блокировать переводы россиянам при оплате путешествий, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Отмечается, что в зоне риска находятся турагенты-фрилансеры и индивидуальные предприниматели, которые принимают оплату от клиентов за проданные туры на свои личные карты или счета.

Также под подозрение могут попасть туристы, переводящие относительно крупные суммы на карту частного агента или даже перебрасывающие деньги между своими счетами перед оплатой путевки.

Преимущественно банки блокируют переводы через СБП по QR-коду или номеру телефона. Суммы могут быть разными — от 20 тысяч до 300 тысяч рублей и более. При этом от блокировок и разбирательств с банком не спасает даже наличие всех подтверждающих документов.

С начала января вступил в силу приказ Центробанка, определяющий признаки перевода денег без добровольного согласия клиента. Новые правила направлены на пресечение мошеннических схем в рамках цепочек переводов между физлицами.