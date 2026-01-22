Трамп и Зеленский проведут переговоры в центре Европы

Американский лидер Дональд Трамп 22 января встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в швейцарском Давосе, сообщила пресс-служба Белого дома.

Зеленский планирует вылететь в Давос в четверг, передает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Ранее он отменил поездку на форум — по официальной версии, ради координации работ по восстановлению объектов энергетики в Киеве.

Встреча Трампа и Зеленского запланирована на полдень по местному времени, до того, как спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправятся в Москву для переговоров с президентом Владимиром Путиным.

Уиткофф и Кушнер собираются встретиться с Путиным 22 января. Кремль подтвердил, что встреча присутствует в графике российского лидера, на ней будет обсуждаться мирный план по Украине.