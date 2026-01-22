НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп и Зеленский проведут переговоры в центре Европы

Источник:
Axios
110 0
Флаги США и Украины
Фото: © The White House

Американский лидер Дональд Трамп 22 января встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в швейцарском Давосе, сообщила пресс-служба Белого дома.

Зеленский планирует вылететь в Давос в четверг, передает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Ранее он отменил поездку на форум — по официальной версии, ради координации работ по восстановлению объектов энергетики в Киеве.

Встреча Трампа и Зеленского запланирована на полдень по местному времени, до того, как спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправятся в Москву для переговоров с президентом Владимиром Путиным.

Уиткофф и Кушнер собираются встретиться с Путиным 22 января. Кремль подтвердил, что встреча присутствует в графике российского лидера, на ней будет обсуждаться мирный план по Украине.

Путин и Уиткофф встретятся в Кремле
Еще по теме
Трамп попросил кусок льда для «папочки»
Трамп раскрыл желание Путина заключить сделку
Путин и Уиткофф встретятся в Кремле
Bloomberg заметил готовность Европы задобрить Трампа Гренландией
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
СССР поставил точку в спорах о высадках американцев на Луну
Запад потребовал от России вернуть царские долги
Нью-Йорк воссоздали в Minecraft в натуральную величину. ВИДЕО
Ученые переместили Южный полюс
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
54
План блокады Калининграда разработали в НАТО
32
Max покажет предупреждение при звонке с неизвестного номера
31
Экспертов удивил нестандартный способ защиты российских танков
27
Лавров предложил переименовать Великобританию
22
Ким Чен Ын публично раскритиковал и снял с поста министра