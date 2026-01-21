Умер пострадавший при обрушении в Новосибирске торгового центра

Извлеченный из-под завалов обрушившегося торгового центра в Новосибирске мужчина умер по пути в больницу.

Мужчина был третьим пострадавшим, вытащенным сотрудниками экстренных служб из-под обвалившихся конструкций двухэтажного торгового центра в Первомайском районе, передает ТАСС со ссылкой на представителя МЧС России.

Ранее из-под завалов были спасены две женщины, их передали медикам. Одну женщину позже отпустили домой, у нее диагностированы легкие травмы. Вторая пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести с ушибом и переломом.

По предварительным данным, больше людей под завалами здания нет, но работы по разбору завалов будут продолжаться ночью. Предварительная версия случившегося — скопившийся на крыше снег.

Следственный комитет в связи с обрушением торгового центра возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.