Месячные расходы россиян выросли до максимума

Потребительские расходы россиян в декабре 2025 года достигли максимума за весь доступный период наблюдений в восемь лет, соответствующие данные обнародовали аналитики «СберИндекса».

Жители страны за последний месяц прошлого года потратили 8,4 триллиона рублей, что на 10,8% больше, чем в декабре 2024 года. В реальном выражении с учетом инфляции рост составил 4,8%, следует из подсчетов сервиса.

Расходы на продукты питания выросли в декабре 2025 года на 9%, на общепит — на 20,6%, на различные услуги — на 14,3%. На покупки непродовольственных товаров россияне потратили за месяц на 9,3% больше, чем в декабре 2024 года.

При этом расходы россиян в период новогодних каникул 2026 года остались примерно на уровне предыдущего года, номинальный рост расходов составил всего 9,8%. Однако вместо традиционных застолий и подарков траты сместились в сторону впечатлений.

Например, расходы на походы в кино выросли на 14,7% по сравнению с прошлогодними праздниками, траты на салоны красоты и массажи — на 32,8%, на покупку цифровых сервисов — на 31,9%.

По некоторых категориям зафиксировано снижение расходов. В частности, траты в винных магазинах снизились на 2%, на товары для красоты и здоровья — на 7,9%, на ювелирные изделия — на 9,5%.