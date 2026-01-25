Определена оптимальная частота секса для борьбы с депрессией

Борьба с депрессией не всегда требует физических упражнений или сеансов терапии, часто — достаточно лишь секса с оптимальной регулярностью, считает профессор Шаньдунского университета Мутун Чен.

«Наибольший защитный эффект для психического здоровья оказывают занятия сексом с регулярностью один или два раза в неделю», — приводит издание VOI.id слова Мутун Чена.

При более редкой или, напротив, слишком частой сексуальной активности связь с психологическим благополучием мене выражена.

Ученые считают, что положительное влияние секса на психику связано с гормонами. Во время полового акта организм выделяет эндорфин и дофамин, которые способствуют ощущению счастья, расслабления и эмоционального удовлетворения.

Ранее борьба с депрессией ассоциировались с регулярными физическими упражнениями, здоровым питанием, медитацией, сеансами терапии и прогулками на природе.

«Сексуальная активность может улучшить качество жизни и общее самочувствие, что в конечном итоге оказывает значительное влияние на психическое здоровье», — сказал Чен.