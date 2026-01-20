Лавров заявил о возможности разрушения НАТО

Разногласия среди западных стран поставили под угрозу существование НАТО в качестве единого военно-политического блока, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Внутри самого западного общества накапливаются кризисные тенденции. Гренландия — это очевидный пример, который у всех на устах и вокруг которого развиваются такие дискуссии, что трудно было представить, что такое может происходить ранее, включая перспективы сохранения НАТО», — сказал Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности МИД в 2025 году.

По его словам, сегодня на мировой арене перечеркнуты все правила, которые в прошлом устраивали Запад и составляли основу миропорядка. Идет игра «кто сильнее – тот и прав», отметил министр.

«Это их выбор, это их право. Но мы будем вести дела с нашими партнерами, со всеми партнерами из стран мирового большинства, из числа западных стран, которые заинтересованы разговаривать с Россией и обсуждать конкретные взаимовыгодные проекты», — отметил Лавров.