Спецпредставитель Путина встретится с делегацией США

Дмитриев на встрече с Уиткоффом и Кушнером

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 20 января в Давосе проведет встречу с делегацией США.

Дмитриев планирует пообщаться со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, передает Reuters со ссылкой на источники.

Стороны намерены обсудить американский мирный план по Украине. По данным источника, встреча Дмитриева с представителями президента США будет посвящена обсуждению подходов Вашингтона к урегулированию украинского конфликта.

В Давосе 19 января стартовал Всемирный экономический форум. Ожидается, что представители политической и бизнес-элиты обсудят на площадке проблемы международной безопасности и экономические темы.