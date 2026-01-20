НАВЕРХ
Спецпредставитель Путина встретится с делегацией США

Источник:
Reuters
Дмитриев на встрече с Уиткоффом и Кушнером
Фото: kremlin.ru / CC BY 4.0

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев 20 января в Давосе проведет встречу с делегацией США.

Дмитриев планирует пообщаться со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, передает Reuters со ссылкой на источники.

Стороны намерены обсудить американский мирный план по Украине. По данным источника, встреча Дмитриева с представителями президента США будет посвящена обсуждению подходов Вашингтона к урегулированию украинского конфликта.

В Давосе 19 января стартовал Всемирный экономический форум. Ожидается, что представители политической и бизнес-элиты обсудят на площадке проблемы международной безопасности и экономические темы.

