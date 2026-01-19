НАВЕРХ
Центробанк выпустит банкноты с новым дизайном

Источник:
Sibnet.ru
Центробанк РФ
Фото: © пресс-служба Центробанка РФ

Центробанк выпустит обновленные банкноты номиналом 500, 50 и 10 рублей с новым дизайном и улучшенными защитными элементами, сообщила пресс-служба регулятора.

«В период 2026-2028 годов планируются разработка и выпуск модернизированных банкнот номиналом 500, 50 и 10 рублей в обновленном дизайне и с улучшенными защитными характеристиками», — говорится в сообщении.

Банкноты будут модернизироваться для борьбы с фальшивомонетничеством, усиливая защитные элементы и улучшая их потребительские характеристики. Одновременно регулятор стремится к единому стилю всех номиналов и сохранению преемственности цветовой гаммы.

Банк России в конце декабря представил обновленную банкноту номиналом 1000 рублей, посвященную Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной — достопримечательности региона.

Экономика #Деньги
