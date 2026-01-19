Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда

Общее состояние миллиардеров в 2025 году достигло 18,27 триллиона долларов, что стало рекордом по крайней мере с 1987 года. Соответствующие данные опубликовала международная организация по борьбе с неравенством Oxfam.

Скорость накопления богатства в 2025 году оказалась в три раза выше, чем в среднем на протяжении последних пяти лет, свидетельствует исследование, опубликованное перед стартом Всемирного экономического форума в Давосе.

Теперь 12 богатейших людей мира обладают богатством, превышающим общее состояние беднейшей половины населения планеты.

Кроме этого, в руках десяти самых обеспеченных миллиардеров находится более 2,4 триллиона долларов — эта сумма соответствует ВВП Италии за 2024 год.