НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда

Источник:
Sibnet.ru
193 1
Золотые слитки
Фото: © Sibnet.ru

Общее состояние миллиардеров в 2025 году достигло 18,27 триллиона долларов, что стало рекордом по крайней мере с 1987 года. Соответствующие данные опубликовала международная организация по борьбе с неравенством Oxfam.

Скорость накопления богатства в 2025 году оказалась в три раза выше, чем в среднем на протяжении последних пяти лет, свидетельствует исследование, опубликованное перед стартом Всемирного экономического форума в Давосе.

Теперь 12 богатейших людей мира обладают богатством, превышающим общее состояние беднейшей половины населения планеты.

Кроме этого, в руках десяти самых обеспеченных миллиардеров находится более 2,4 триллиона долларов — эта сумма соответствует ВВП Италии за 2024 год.

Еще по теме
Центробанк выпустит банкноты с новым дизайном
Силуанов оценил способность ИИ сформировать бюджет России
Трамп ввел пошлины против европейских стран из‑за Гренландии
Запад потребовал от России вернуть царские долги
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Правильный автопрогрев: как в морозы не убить двигатель
Минфин начнет большую распродажу валюты и золота
СССР поставил точку в спорах о высадках американцев на Луну
Когда в Сибири закончатся аномальные морозы
Обсуждение (1)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Аномально холодные крещенские купания. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое обсуждаемое
50
План блокады Калининграда разработали в НАТО
31
Экспертов удивил нестандартный способ защиты российских танков
19
Кремль позитивно оценил сигналы из Европы о диалоге с Москвой
17
ВСУ ввели систему бонусов за убийство российских солдат
17
Запад потребовал от России вернуть царские долги