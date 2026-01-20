НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Мощная магнитная буря накроет Землю

Источник:
Sibnet.ru
131 0
Вспышка на Солнце
Фото: Solar Dynamics Observatory/NASA

Магнитная буря класса G3/G4 обрушится на Землю во вторник, 20 января, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Выброс летит фронтально в сторону Земли. Начальные скорости плазмы в момент ухода от Солнца — около 2 тысяч километров в секунду. По пути к Земле (выброс) должен замедлиться, но все равно очень быстрый», — говорится в сообщении.

Ожидающийся уровень магнитной бури — G3/G4. «Нижняя граница зоны полярных сияний — до 50 градусов», — уточнили ученые.

Чем грозят сверхмощные вспышки на Солнце

Отметка G4 означает «очень сильную» магнитную бурю по пятибалльной шкале, где G1 — «слабо», а G5 — «экстремально сильно».

Еще по теме
Где в России не бывает морозов
Новый катаклизм: «сибирский взрыв» заморозит планету
Где самый комфортный климат на Земле
Снегопад в Москве побил полувековой рекорд
смотреть все
Жизнь #Погода #Космос
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Правильный автопрогрев: как в морозы не убить двигатель
Минфин начнет большую распродажу валюты и золота
СССР поставил точку в спорах о высадках американцев на Луну
Когда в Сибири закончатся аномальные морозы
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп пригласил Путина в Совет мира
Минобороны подготовит резервистов для отражения атак ВСУ
Путин окунулся в купель на Крещение
Чечня стала самым безопасным регионом России
Мультимедиа
Аномально холодные крещенские купания. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

HAAN27

Думаю специально для Адика нужно придумать медаль медалей, что бы их все не носить. Например медаль за...

Egorka72

На Запорожъе кадыровых и не видели....., они больше по Дубаям.....К статии когда Зеленского поймает этот...

Николай 1983

Если кто-то требует уплаты долгов с потомков царских отпрысков, которые живут на Западе, то пусть они...

mosquito__2010

т.е. мои слова абсолютно верны а твой позорный слив подтверждает это. ок.