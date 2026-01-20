Мощная магнитная буря накроет Землю

Магнитная буря класса G3/G4 обрушится на Землю во вторник, 20 января, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Выброс летит фронтально в сторону Земли. Начальные скорости плазмы в момент ухода от Солнца — около 2 тысяч километров в секунду. По пути к Земле (выброс) должен замедлиться, но все равно очень быстрый», — говорится в сообщении.

Ожидающийся уровень магнитной бури — G3/G4. «Нижняя граница зоны полярных сияний — до 50 градусов», — уточнили ученые.

Чем грозят сверхмощные вспышки на Солнце

Отметка G4 означает «очень сильную» магнитную бурю по пятибалльной шкале, где G1 — «слабо», а G5 — «экстремально сильно».