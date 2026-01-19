НАВЕРХ
Зрители пожаловались на качество пиратского «Аватара 3» в кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
492 2
Кадр из фильма «Аватар 3: Пламя и пепел»
Фото: © кадр из фильма «Аватар 3: Пламя и пепел»

Некоторые российские кинотеатры показывают некачественные копии фильма «Аватар 3: Пламя и пепел», сообщили зрители.

«Сразу стало заметно, что что-то не то с картинкой, я даже подумала, что у меня не все в порядке со зрением. Но нет, дело было в изображении», — рассказала «Коммерсанту» жительница Чебоксар Наталья Дымова.

Схожая ситуация с мутной картинкой наблюдается в ряде московских кинотеатров, поделились зрители в соцстях.

«Сейчас с Аватаром 3 во всех залах такая ситуация, потому что компания, которая обычно поставляла копии высокого качества, в этот раз с релизом не работала из своих соображений, в том числе связанных с безопасностью», — прокомментировала изданию главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Вероника Скурихина.

«Аватар 3: Пламя и пепел» — третий фильм во франшизе Джеймса Кэмерона «Аватар», продолжение фильма «Аватар: Путь воды». В ролях Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер и другие.

Лента вышла в мировой прокат 1 декабря 2025 года. В России нет официального проката: «Аватар 3» показывают в рамках так называемого предсеансового обслуживания с 16 января 2026 года. Поздний релиз связан с выходом на новогодних каникулах «Чебурашки 2», «Буратино» и «Простоквашино».

По данным Единой автоматизированной информационной системы, пиратская копия «Аватара 3» уже принесла 73,5 миллиона рублей за три дня. В официальном мировом прокате лента заработала 1,318 миллиарда долларов.

Культгид #Кинематограф
Обсуждение (2)
