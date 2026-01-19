Прорубь в минус 34: как проходят крещенские купания

Полночь. Температура минус 34 градуса, мороз почти осязаем, деревья покрыты толстым слоем серебряного инея. Школьница в тонком купальнике после недолгих колебаний шагает в ледяную прорубь, ныряя в прозрачную глубину с головой. Новосибирск отмечает Крещение Господне — игнорируя аномальное похолодание.

Крещение Господне, или Святое Богоявление — один из двенадцати главных христианских праздников. Православные отмечают его 19 января. Главная церковная традиция — освящение воды, после которого многие отмечают торжество троекратным окунанием в купель.

Иордань на окраине города

Ночных купелей в Новосибирске всего две — одна из них расположена в микрорайоне Затон. Чтобы добраться до берега, приходиться петлять по извилистым переулкам частного сектора. Прорубь видно издалека — вокруг все залито огнями прожекторов.

Вдоль обочины выстроились десятки автомобилей. Крутой спуск к иордани охраняют пританцовывающие от холода волонтеры и сотрудники полиции. По бокам стоят машины ГАИ и скорой помощи.

Прорубь — примерно в 50 метрах от берега. Справа и слева от нее теплые палатки — «мужская» и «женская», в них переодеваются те, кто решится нырнуть в прорубь, несмотря на аномальный мороз. Спасатели заботливо проложили от иордани к палаткам дорожки из сена.

Купель оборудована поручнями, толщина льда в этом году — 45 сантиметров. Иордань установлена в месте без течения, на глубине около полутора метров, поэтому спасатели называют ее полностью безопасной.

Напротив купели установлен огромный ледяной крест, переливающийся разными цветами, словно новогодняя гирлянда. Возле спуска понемногу собирается толпа людей — вниз пока никого не пропускают, все ждут священника.

Вода становится святой

Ровно в полночь из-за морозного тумана бесшумно выплывает автомобиль с включенными проблесковыми маячками. За ним торопливо шагает процессия с иконами. Отец Алексей в торжественном облачении трижды обходит прорубь, лед начинает пахнуть ладаном.

Начинается чин великого водоосвящения — служитель запевает тропари, короткие молитвенные песнопения. Ему басом и вразнобой подтягивают двое прихожан. Несколько раз над ледяной гладью проносится протяжное «премудрость».

Церковнославянскую речь усиливает современная гарнитура и мощные колонки — миниатюрный микрофон, прикрепленный к уху священника, странным образом конфликтует с кадилом и архаичной скуфейкой.

Толпа безмолвствует, только пританцовывает от мороза. Кто-то обнялся с соседом, пытаясь согреться. Наконец, священнослужитель переходит к фрагментам из Евангелия и трижды погружает в купель крест — вода становится святой.

Экстремальные купания

Священник еще поздравляет прихожан с праздником, а в иордань уже выстраивается очередь из крепких мужчин. Первый ныряет деловито и быстро. Крестится и бежит в палатку, бросая на ходу: «огонь». Второй долго плещет ледяную воду на плечи, но затем тоже ныряет с головой.

Православная церковь относится к Крещенским купаниям неоднозначно — священнослужители их не запрещают, но и не поощряют. Считается, что практика купания в проруби на Крещение Господне возникла в деревнях в XVIII–XIX веке.

Простые люди верили, что омовение в крещенской воде даст очищение от всех грехов, однако священники говорят, что окунание в прорубь от грехов не очищает — для этого требуется раскаяние и таинство покаяния, а также молитвы.

Образуется очередь — по правилам безопасности на лед пускают по десять человек. Впрочем, она быстро редеет — из-за морозов в полночь окунуться в иордань на Затоне пришло меньше обычного.

Почти все окунающиеся в купель неуловимо похожи друг на друга — в основном это мужчины среднего возраста с короткой стрижкой. Женщин ощутимо меньше. Детей очень мало — только несколько семей пришли на Крещенские купания в полном составе.

Фотоаппараты и видеокамеры на морозе отказываются работать, но люди ныряют в прозрачную прорубь. Каждому выходящему из купели вручают православный амулет — «ангела хранителя». Праздничный конвейер работает безостановочно.