Глава ЦБ Латвии заявил, что Европа уже воюет с Россией

Европа уже находится в состоянии войны с Россией, заявил в интервью британской газете Financial Times глава Банка Латвии Мартиньш Казакс.

«Наивно думать, что мы не находимся в состоянии войны с Россией», — сказал Казакс. Он отметил, что этот конфликт разворачивается не на земле, а якобы в виде «постоянных» кибератак, диверсий на подводных кабелях и нарушения воздушного пространства.

По его словам, за Центробанк Латвии работал над «различными вопросами планирования на случай непредвиденных обстоятельств», включая как наводнения и риски, связанные с изменением климата, так и сценарии, связанные с «риском нападения России».

Казакс первым из членов Совета управляющих ЕЦБ заявил, что конфискация замороженных российских активов возможна и необходима.