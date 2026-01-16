Австралия объявила войну загадочным шарам

Власти Австралии объявили о плане стоимостью 3 миллиарда долларов, который позволит предотвратить появление загадочных шаров, которые регулярно выбрасываются на местное побережье.

Анонсированный чиновниками план предусматривает строительство очистных сооружений Малабара в течение следующих десяти лет, пишет местное издание News.com. Этот комплекс будет обслуживать Сидней — самый крупный город Австралии.

Впервые странные шары стали появляться на побережье Австралии в 2024 году. Они отличались по размерам — большинство обнаруженных образцов имели форму небольших шариков, однако находились и крупные объекты.

Анализ показал, что каждый шарик включал от сотен до нескольких тысяч химических компонентов. Ученые считают, что наиболее вероятным источником образования этих структур стали бытовые и промышленные отходы.

После выбросов загадочных шаров местные власти стали закрывать пляжи, так как из-за концентрации различных химических веществ они могут представлять реальную угрозу здоровью людей.