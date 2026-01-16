НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Корональная дыра необычной формы образовалась на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
116 0
Корональная дыра на Солнце
Корональная дыра на Солнце
Фото: © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Крупная корональная дыра необычной формы, напоминающей единицу, образовалась на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На Солнце сформировалась очередная крупная корональная дыра, на этот раз довольно необычной формы. Напоминает огромную перевёрнутую цифру "1", хотя при наличии фантазии тут, как и в облаках, наверное, много что можно разглядеть. Высота "цифры" около миллиона километров», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале лаборатории.

Активное возникновение корональных дыр на Солнце, характерное для спада солнечной активности после прохождения пика (пришелся на октябрь-декабрь 2024 года), началось еще в первые месяцы прошлого года, отметили в лаборатории.

Тогда это привело к резкому росту числа магнитных бурь в 2025 году. Вид Солнца подтверждает, что эта тенденция сохраняется и сейчас, подчеркнули в лаборатории. Ученые ожидают, что число магнитных бурь в 2026 году превысит значения предыдущего.

Еще по теме
Межзвездный объект 3I/ATLAS взял курс на спутник Юпитера
NASA впервые в истории эвакуирует экипаж с МКС
Маск назвал целью SpaceX контакт с инопланетянами
Центр активности на Солнце нацелился на Землю
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Китай представил проект космического авианосца
Адам Кадыров пообещал выкрасть Зеленского
Межзвездный объект 3I/ATLAS взял курс на спутник Юпитера
Организованную структуру нашли на объекте 3I/ATLAS
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые котики в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

карат11

Выжить на эти копейки нереально. Если учесть реальное повышение цен на всё, и на жкх в особенности.

qseft

"Оптимизировали" это как понять?Убрали что-ли роддома по малым городам?Я эту феню нынешних властей порой...

mosquito__2010

чё думали в сказку попали нато вилы

qseft

Мне нравятся ихние пафосы-"Отрицательный рост,подтоплено,хлопок", теперь вот "управляемое сжатие"(вместо...