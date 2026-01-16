Корональная дыра необычной формы образовалась на Солнце

Крупная корональная дыра необычной формы, напоминающей единицу, образовалась на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На Солнце сформировалась очередная крупная корональная дыра, на этот раз довольно необычной формы. Напоминает огромную перевёрнутую цифру "1", хотя при наличии фантазии тут, как и в облаках, наверное, много что можно разглядеть. Высота "цифры" около миллиона километров», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале лаборатории.

Активное возникновение корональных дыр на Солнце, характерное для спада солнечной активности после прохождения пика (пришелся на октябрь-декабрь 2024 года), началось еще в первые месяцы прошлого года, отметили в лаборатории.

Тогда это привело к резкому росту числа магнитных бурь в 2025 году. Вид Солнца подтверждает, что эта тенденция сохраняется и сейчас, подчеркнули в лаборатории. Ученые ожидают, что число магнитных бурь в 2026 году превысит значения предыдущего.