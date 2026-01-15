НАВЕРХ
Как правильно утилизировать елку

Источник:
Sibnet.ru
168 0
Елка
Фото: Geoprofi Lars / CC BY-SA 4.0

Живую елку после завершения новогодних праздников проще всего распилить на несколько частей, упаковать и сдать в специальный пункт приема, посоветовали эксперты «Роскачества».

«Если живую ель выбросить в обычный мусорный бак, то она, как и любой другой органический мусор, будет выделять метан, влияющий на изменение климата. По данным Greenpeace двухметровое дерево, разлагаясь на свалке, выбросит в атмосферу 16 килограммов углекислого газа», — пояснил юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей «Роскачества» Игорь Поздняков.

Сейчас практически во всех крупных городах действуют пункты по сбору елок. Предварительно с нее нужно тщательно снять остатки украшений и мишуры, затем срезать все ветки, распилить ствол на части и упаковать все это в мусорные пакеты.

Можно также отдать елку в зоопарк или на ферму. Живые елки забирают для животных: например, капибары и альпаки едят хвою, а кошачьи точат когти об стволы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВторая жизнь вещей на кухне

Если в населенном пункте нет организованных пунктов сбора елок, то дерево можно отправить на компост в лесу, парковой зоне или на даче. Для этого нужно нарезать елку секатором на небольшие куски (насколько это возможно) и закопать в том месте, где нет газона и где она никому не помешает.

Можно использовать дерево, например, для растопки печи, а хвою – на садовом участке. Хвоя, если ею покрыть грядки, сохраняет влагу в почве и задерживает рост сорняков, рекомендовали в «Роскачестве».

