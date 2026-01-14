При каких морозах ребенок может пропустить школу

Родители зимой часто задаются вопросом — при какой отметке на термометре ребенок может не пойти в школу и это не будет считаться прогулом. Разбираемся, как принимаются решения об отмене уроков из-за морозов.

Единый температурный порог для отмены занятий на федеральном уровне не установлен, так как климатические условия в России значительно отличаются. Температурные пороги, при которых уроки отменяются, устанавливаются регионами самостоятельно.

Какие нормативы существуют

Региональные нормы могут существенно отличаться — так, в Москве занятия в начальных классах отменяются, если температура опускается до минус 25 градусов, тогда как аналогичные меры в Якутске будут действовать только при температуре в минус 45 градусов.

Кроме этого, предельные температуры, после достижения которых дети могут быть освобождены от посещения школы, разные в зависимости от возраста детей: есть нормативы для младших школьников (1–4-х классов), средней школы (5–9-е классы) и старшеклассников (10–11-е классы).

Например, для Омска при температуре воздуха ниже минус 30 градусов рекомендуется освободить от занятий младшеклассников, при температуре ниже минус 32 градуса — обучающихся с 5-го по 9-й класс, а при температуре ниже минус 35 градусов — старшеклассников.

Нормативы можно посмотреть на порталах региональных департаментов образования. Решение объявить так называемые актированные дни, в которые учащиеся того или иного возраста могут не посещать занятия из-за морозов, принимается департаментом образования на уровне региона.

Однако только родители принимают решение, оставить ребенка дома или нет. Даже в случае аномальных холодов образовательное учреждение обязано работать, поэтому если ребенка нельзя оставить одного дома, его все равно можно отправить в школу.