Путин примет верительные грамоты у зарубежных послов

Президент Владимир Путин 15 января примет верительные грамоты у послов трех десятков государств со всего мира, сообщила пресс-служба Кремля.

Так, верительные грамоты российскому лидеру в Кремле передадут европейские послы из Франции, Италии, Австрии, Словакии, Словении, Чехии, Португалии, Норвегии, Швеции и Швейцарии.

Кроме этого, в списке стран Сомали, Габон, Шри-Ланка, Сенегал, Руанда, Мавритания, Афганистан, Алжир, Бангладеш, Бразилия, Египет, Колумбия, Саудовская Аравия, Гана, Намибия, Австрия, Куба, Пакистан, Израиль, Корея, Перу, Уругвай, Ливан, Ирак, Мальдивы.

Верительная грамота — дипломатический документ, которым назначенный посол подтверждает, что он является полномочным представителем своей страны и просит главу государства принимать все, что он будет говорить, как официальную позицию своего государства.