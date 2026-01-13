Названа самая популярная иномарка в России

Китайский Haval стал лидером продаж среди иностранных автомобильных брендов в России по итогам 2025 года, продав 173 302 автомобиля, следует из данных аналитической компании ППК.

Среди всех автомобильных марок Haval уступил лишь отечественной Lada, реализовавшей 329 890 машин, передает агентство «Автостат». Самой популярной иномаркой у россиян третий год подряд остается кроссовер Haval Jolion — в 2025 году эту модель выбрали 65 757 раз.

Следом за Haval в списке самых популярных иномарок оказались Chery и Geely с результатом 99 810 и 94 047 проданных автомобилей соответственно. Замыкает пятерку лидеров белорусский Belgee, продавший в России 68 064 автомобиля.

В целом по итогам 2025 года в стране было продано 1,33 миллиона новых легковых машин — на 15,6% меньше, чем в 2024 году. Российский авторынок показал снижение впервые за последние три года.