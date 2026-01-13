Новые генетические тесты для родителей стали бесплатными

Генетические тесты на моногенные заболевания и структурные хромосомные перестройки с 2026 года стали бесплатными для будущих родителей.

Теперь такие тесты для россиян, которые хотят стать родителями, будут доступны по полису ОМС, сообщила ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.

Один тест выявляет риск моногенных заболеваний, таких как муковисцидоз или спинальная мышечная атрофия. Другой — диагностирует структурные хромосомные перестройки, которые также могут привести к серьезным патологиям у ребенка.

Бесплатно пройти такую диагностику по государственной программе смогут пары с высоким риском рождения детей с наследственными болезнями — в частности, носители известных генетических мутаций или хромосомных аномалий.

Они смогут при планировании следующей беременности использовать высокотехнологичные тесты в рамках обязательного медицинского страхования, чтобы снизить риск повторения ситуации, уточнила специалист.