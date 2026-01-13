НАВЕРХ
Новые генетические тесты для родителей стали бесплатными

ТАСС
Фото: © NIAID

Генетические тесты на моногенные заболевания и структурные хромосомные перестройки с 2026 года стали бесплатными для будущих родителей.

Теперь такие тесты для россиян, которые хотят стать родителями, будут доступны по полису ОМС, сообщила ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.

Один тест выявляет риск моногенных заболеваний, таких как муковисцидоз или спинальная мышечная атрофия. Другой — диагностирует структурные хромосомные перестройки, которые также могут привести к серьезным патологиям у ребенка.

Бесплатно пройти такую диагностику по государственной программе смогут пары с высоким риском рождения детей с наследственными болезнями — в частности, носители известных генетических мутаций или хромосомных аномалий.

Они смогут при планировании следующей беременности использовать высокотехнологичные тесты в рамках обязательного медицинского страхования, чтобы снизить риск повторения ситуации, уточнила специалист.

Топ комментариев

Uynachalnica

Героя уже за похищение присвоили?

Egorka72

Ещё один "похититель"😄И главное, сразу отмазку приготовил....

se 34

НАТО что с лицом🤣, на вас нападает член НАТО а не те кем вас всю жизнь пугали, как же это смешно

volmen

"Страшное секретное оружие" Как и вовсе века - предательство.