Небензя заявил, что Россия военным путем приведет Зеленского в чувство

Sibnet.ru
Постпред России при ООН Василий Небензя
Фото: © Постпредство России при ООН

Россия продолжит достижение поставленных целей военными методами до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский не займет реалистичную позицию, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Ранее Киев инициировал созыв Совбеза ООН после удара ракетным комплексом средней дальности «Орешник» по объектам на территории Украины. 

«Пока киевский главарь не придет в чувство и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблему военными методами», — приводит телеграм-канал постпредства России при ООН заявление Небензи.

По его словам, условия для Киева с каждым днем становятся «только хуже», и «на каждую подлую атаку последует жесткий ответ».

Небензя сообщил, что с 3 по 9 января Россия нанесла «один массированный и четыре групповых удара» по объектам транспортной, аэродромной, портовой и энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу украинского ВПК.

Эти действия были ответом на атаки Украины на резиденцию президента России Владимира Путина и гражданские объекты, подчеркнул постпред, добавив, что при ударах применялся комплекс «Орешник».

