#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия ударила по Украине «Орешником». ВИДЕО

Sibnet.ru
Российские войска в ответ на атаку на резиденцию президента России нанесло удар ракетным комплексом средней дальности «Орешник» по критически важным объектам Украины, сообщило Минобороны РФ.

«Вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины», — сказано в сообщении.


По данным Минобороны, поражены предприятия по производства беспилотников, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

Что известно о ракете «Орешник»

В ночь на 29 декабря 2025 года Вооруженные силы Украины дронами атаковали резиденции президента России. Все беспилотники были сбиты.

Россия ударила по Украине «Орешником». ВИДЕО
