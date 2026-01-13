Президент США Дональд Трамп должен поторопиться с присоединением Гренландии, пока она не вошла в состав России, в шутку заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Трампу надо торопиться. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда все! Никаких новых звездочек на стяге. А у России появится новый — уже 90-й — субъект федерации», — написал Медведев в мессенджере Мах.

Он добавил, что при установлении контроля над островом глава Белого дома обзаведется новой должностью — acting president of Greenland (исполняющий обязанности президента Гренландии). По аналогии с тем, как Трамп назвал себя в соцсети Truth Social «и. о. президента Венесуэлы».

«В-третьих, в результате уникальной войсковой операции можно было бы взять в плен и предать суду всех европейских негодяев, которые хотели уничтожить США и защищали утонувшую в разврате обитель инфернальной нечисти — так называемую Гренландию», — отметил зампред Совбеза.

Трамп ранее заявил, что Гренландия «так или иначе» перейдет под контроль Соединенных Штатов, в противном случае, по его словам, это сделают Россия или Китай.

Гренландия — автономная территория в составе Королевства Дания. После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял о планах включить остров в состав США.