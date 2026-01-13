НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Оформление пьяных водителей собрались упростить

Источник:
«Известия»
384 1
ГИБДД
Фото: © УГИБДД по Новосибирску

Инспекторы ГАИ смогут быстрее оформлять водителей, которых поймали в состоянии алкогольного опьянения — число протоколов сократится в два раза, сообщило ведомство.

Сейчас сотрудники ГАИ при выявлении пьяного водителя составляют ряд документов, которые, по сути, дублируют друг друга, а их длительное заполнение отвлекает инспекторов от выполнения других обязанностей. МВД разработало проект, по которому число заполняемых протоколов сократится с шести до двух-трех, пишут «Известия» со ссылкой на Госавтоинспекцию.

На составление одного процессуального документа уходит около пяти минут. Сокращение количества заполняемых документов позволило бы сэкономить примерно 33,6 тысячи рабочих часов в год.

«Законопроектом предлагается либо составлять отдельный протокол об отстранении, либо ставить отметку об отстранении в акте освидетельствования, протоколе о направлении на медицинское освидетельствование, протоколе о задержании транспортного средства, протоколе об административном правонарушении, определении о возбуждении дела или постановлении по делу», — сказал изданию председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В 2024 году за управление автомобилем в пьяном виде и отказ от медосвидетельствования было возбуждено 403,5 тысячи административных дел.

Еще по теме
Как сэкономить на покупке полиса ОСАГО
Штраф для тонированных автомобилей дополнили поправкой
Глава Росстандарта высказался о запрете праворульных авто
Выписка из реестра транспортных средств стала платной
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Долина съехала из квартиры в Хамовниках и покинула Россию
Европа пригрозила России ответом за удар «Орешником»
Победители «Новогоднего миллиарда» остались неизвестными
План Трампа лишит Россию статуса самой большой страны мира
Обсуждение (1)
О самом главном
Как устроить цифровой детокс на новогодних праздниках
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Почему хороший работник не годится в руководители
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
42
Украинским танкистам перед атакой заварили люки
34
Трамп поддержал законопроект об ужесточении санкций против России
31
Медведев сравнил удар «Орешника» с уколом галоперидола
31
Дерипаска предрек банкротство тысяч российских компаний
22
Началась подготовка к тотальной эвакуации Киева