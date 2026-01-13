Оформление пьяных водителей собрались упростить

Инспекторы ГАИ смогут быстрее оформлять водителей, которых поймали в состоянии алкогольного опьянения — число протоколов сократится в два раза, сообщило ведомство.

Сейчас сотрудники ГАИ при выявлении пьяного водителя составляют ряд документов, которые, по сути, дублируют друг друга, а их длительное заполнение отвлекает инспекторов от выполнения других обязанностей. МВД разработало проект, по которому число заполняемых протоколов сократится с шести до двух-трех, пишут «Известия» со ссылкой на Госавтоинспекцию.

На составление одного процессуального документа уходит около пяти минут. Сокращение количества заполняемых документов позволило бы сэкономить примерно 33,6 тысячи рабочих часов в год.

«Законопроектом предлагается либо составлять отдельный протокол об отстранении, либо ставить отметку об отстранении в акте освидетельствования, протоколе о направлении на медицинское освидетельствование, протоколе о задержании транспортного средства, протоколе об административном правонарушении, определении о возбуждении дела или постановлении по делу», — сказал изданию председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В 2024 году за управление автомобилем в пьяном виде и отказ от медосвидетельствования было возбуждено 403,5 тысячи административных дел.