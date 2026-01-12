Китай представил проект космического авианосца

Компания AVIC представила проект строительства гигантского космического аппарата «Луань Няо», который направлен на развитие передовых разведывательно-ударных систем воздушного и космического базирования.

Перспективный космический авианосец должен иметь массу свыше 120 тысяч тонн, а его длина составляет 242 метра. «Луань Няо» должен выступать носителем 88 боевых беспилотных самолетов «Сюань Нюй», передает китайский телеканал CCTV.

Пока проект представляет собой концепт — на существующем уровне технологического развития идея строительства подобного аппарата практически не осуществима, однако разработчики рассчитывают на помощь властей в запуске соответствующих инженерных и научных работ.

Луань Няо — чудесная птица в древнекитайской мифологии, чье появление было возможно лишь в мирные времена. Ее изображения помещались на знамя правителя в древнем Китае.