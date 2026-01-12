НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россияне стали чаще экономить на лекарствах

Источник:
Sibnet.ru
394 6
Аптека
Фото: © Sibnet.ru

Жители России в 2025 году чаще приобретали лекарственные препараты по акциям или искали дешевые аналоги, следует из результатов исследовании компании Points Health.

В 2025 году россияне искали более выгодные предложения на один и тот же препарат и выбирали лекарства по низким ценам. Это связано с ростом цен на препараты, снижением доходов населения и расширением ассортимента доступных аналогов, приводят «Известия» результаты исследования.

По словам гендиректор Points Health Дарьи Соловьевой, покупатели теперь внимательно следят за акциями. «Повышается прозрачность рынка, когда человек за считаные секунды может сверить цены между несколькими сетями или онлайн-витринами», — отметила она.

Согласно результатам исследования, россияне выбирали препараты других аптечных сетей либо наиболее выгодные аналоги, которые отличались в цене на 80-150 рублей.

Еще по теме
Многодетным матерям пересчитали пенсии
Названа самая дорогая покупка на Wildberries
Сумма алиментов на детей резко вырастет
Власти запустят финансовый мониторинг пенсионеров
смотреть все
Экономика #Деньги #Здоровье
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Долина съехала из квартиры в Хамовниках и покинула Россию
Европа пригрозила России ответом за удар «Орешником»
Победители «Новогоднего миллиарда» остались неизвестными
План Трампа лишит Россию статуса самой большой страны мира
Обсуждение (6)
О самом главном
Как устроить цифровой детокс на новогодних праздниках
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Почему хороший работник не годится в руководители
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

physx

Варварство? Ну до Трампа нам ещё далеко🤣

physx

Зато янки всегда поступают согласно международному праву, лучше бы свои помойки заткнули, шоб не воняло,...

EvgenAEY

о снова это международное право, слово то какое вспомнили, его уже нет, ООН тоже скоро нет, видимо скоро...

Uynachalnica

Героя уже за похищение присвоили?