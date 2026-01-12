Жители России в 2025 году чаще приобретали лекарственные препараты по акциям или искали дешевые аналоги, следует из результатов исследовании компании Points Health.

В 2025 году россияне искали более выгодные предложения на один и тот же препарат и выбирали лекарства по низким ценам. Это связано с ростом цен на препараты, снижением доходов населения и расширением ассортимента доступных аналогов, приводят «Известия» результаты исследования.

По словам гендиректор Points Health Дарьи Соловьевой, покупатели теперь внимательно следят за акциями. «Повышается прозрачность рынка, когда человек за считаные секунды может сверить цены между несколькими сетями или онлайн-витринами», — отметила она.

Согласно результатам исследования, россияне выбирали препараты других аптечных сетей либо наиболее выгодные аналоги, которые отличались в цене на 80-150 рублей.