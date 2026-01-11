Адам Кадыров пообещал выкрасть Зеленского

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров заявил, что он привезет президента Украины Владимира Зеленского в Грозный как военного преступника, если получит приказ от отца или президента России.

«Если Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин или мой отец скажут слово, мы найдем тебя везде <...> Мы просто приедем и заберем тебя», — написал Адам Кадыров в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной на территории страны экстремистской и запрещенной).

Сын главы Чечни добавил, что в случае реализации этих планов «потерявший связь с реальностью» Зеленский будет доставлен в Грозный «не как президент, а как военный преступник».

Такую реакцию у Адама вызвали слова президента Украины, призвавшего США усилить давление на Россию. Зеленский предложил захватить Кадырова и увезти его в Штаты, как это сделали американские военные с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.