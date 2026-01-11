Следствие не допросило жену и сына пропавшего Усольцева

Следователи не могут допросить бывшую жену и сына пропавшего в Красноярском крае Сергея Усольцева, так как они находятся за границей, а их контакты неизвестны, сообщила старший следователь СКР Яна Сырымбетова.

«У Сергея Усольцева был еще второй брак, в котором родился сын. Они находятся за границей, точное местонахождение неизвестно, также нет их контактов, в связи с чем допросить их не представилось возможным», — сказала Сырымбетова в интервью ТАСС.

Потерпевшими по делу об исчезновении семьи признаны трое детей от первых браков пропавших: сын Ирины Усольцевой и две дочери Сергея Усольцева. Все они были допрошены.

Следователь отметила, что конфликтов в семье между Ириной и Сергеем Усольцевыми не было.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября 2025 года в окрестностях поселка Кутурчин. Масштабные поиски результатов не дали.