Долина нарушила процедуру передачи квартиры Лурье

Сторона Ларисы Долиной допустила грубые нарушения процедуры приема-передачи спорной квартиры в центре Москвы, которая переходит к Полине Лурье согласно решению Верховного суда.

По словам адвоката Светланы Свириденко, представляющей новую владелицу жилья, в акте приема-передачи не были отражены изменения адреса регистрации певицы и подтверждение полномочий ее представителя, пишет ТАСС.

Кроме этого, акт должен быть подписан в квартире продавцом и покупателем или их уполномоченными представителями. Однако Долина не пришла на передачу, а ее представитель заявил, что не обладает необходимыми полномочиями.

Процедура приема-передачи квартиры Ларисы Долиной должна была состояться 9 января, но она сорвалась. Защитница певицы Мария Пухова рассказала, что артистка находится не в России. В ее отсутствие Полина Лурье отказалась принимать квартиру.

Долина более года отказывалась покинуть квартиру, которую сама продала за 112 миллионов рублей. В суде она утверждала, что ее обманули мошенники. На этом основании она судилась с покупательницей.

Верховный суд 16 декабря признал собственницей квартиры в Хамовниках Полину Лурье. Мосгорсуд 25 декабря постановил выселить Ларису Долину из квартиры, а также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы.