США и Украина подпишут договор о восстановлении страны

Киев и Вашингтон намерены подписать соглашение о послевоенном восстановлении Украины на 800 миллиардов долларов.

Ожидается, что документ подпишут президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 19 по 23 января, передает The Telegraph со ссылкой на источники.

План направлен на привлечение около 800 миллиардов долларов за десять лет для восстановления Украины и перезапуска ее экономики. Речь идет о кредитах, грантах, а также инвестициях от частных компаний.

Зеленский ранее заявлял, что соглашение обеспечит «экономическое восстановление, возвращение рабочих мест и оживление в Украину». Документ связан с уже подписанным соглашением о полезных ископаемых, которое дает преимущества американским инвесторам.

По словам спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа, к программе подключится крупнейшая в мире инвестиционная группа BlackRock. При этом конкретные детали соглашения пока не раскрываются.