Снегопад в Москве побил полувековой рекорд

Рекордный за последние полвека снегопад прошел в Москве, за сутки выпало 42% от месячной нормы осадков, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Выпавший 9 января снег побил рекорд 1976 года — тогда в городе зафиксировали 12,9 миллиметров осадков. По информации Гидрометцентра РФ, в Москве 9 января выпало 21,4 миллиметров осадков в пересчете на воду.

Снегопад, который принес в Москву циклон «Фрэнсис», лишь чуть-чуть недотянул до того, чтобы обновить максимум за всю историю. Абсолютный рекорд января принадлежит 1970 году, тогда за одни сутки выпало 23 миллиметра осадков.

За сутки толщина снежного покрова в Москве увеличилась в среднем на 23 сантиметра. В результате снегопада максимальная высота сугробов в Подмосковье впервые этой зимой превысила полметра.