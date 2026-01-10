НАВЕРХ
Началась подготовка к тотальной эвакуации Киева

Источник:
Sibnet.ru
Карта Украины
Фото: © Sibnet.ru

Власти Киева начали подготовку к тотальной эвакуации жителей города, мэр Виталий Кличко призвал в соцсетях жителей при наличии возможности временно выехать из столицы из-за проблем с теплом и светом.

Половина многоквартирных домов в Киеве осталась без теплоснабжения в результате повреждения критической инфраструктуры. Также в городе наблюдаются перебои с водоснабжением.

Киевская городская государственная администрация уточнила, что воду из систем отопления зданий, оставшихся без отопления, оперативно слили, чтобы предотвратить повреждения трубопроводов, пока будет продолжаться восстановление тепла.

План эвакуации жителей города в случае полного блэкаута был разработан Советом обороны Киева. Он предусматривает вывоз части горожан из-за длительного отсутствия электроэнергии. По оценкам экспертов, всего может потребоваться вывезти около трех миллионов киевлян.

Обсуждение (4)
