Человек и космос
Человек и космос
Землю накроет магнитная буря

Магнитная буря уровня G1 прогнозируется на Земле 9 января, сообщила Лаборатория солнечной астрономии РАН.

Начало возмущений ожидается в середине дня из-за прохождения мимо планеты плазменного выброса среднего размера, покинувшего Солнце 6 января, отмечается в сообщении. При этом возможно заметное усиление геомагнитных колебаний.

Кроме этого, в течение ближайших двух суток скорость солнечного ветра может немного увеличиться из-за корональной дыры необычной формы, появившейся на обращенной к Земле стороне Солнца.

Всего в классификации магнитных бурь различают пять уровней — от G1 (слабая буря) до G5 (экстремально сильная буря). Слабые колебания магнитного поля не представляют угрозы для техники или здоровья большинства людей. 

Тема: Человек и космос
Наука #Космос
