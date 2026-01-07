Какая страна больше всего зависит от природных ресурсов

Всемирный банк обнародовал на своем сайте данные, которые показывают доходы стран от природных ресурсов в доле валового внутреннего продукта.

Они отражают долю ресурсной ренты в ВВП — так называемого экономических излишек, которые государство получает от нефти, газа, угля, полезных ископаемых и лесных ресурсов после вычета затрат на их добычу.

Самой зависимой от природных ресурсов страной мира является Ливия — ее доходы от природных ресурсов составляют 61% национального ВВП. Таким образом, государство практически полностью зависит от экспорта нефти.

На втором месте Ирак с показателем 43%, на третьем месте Демократическая Республика Конго — 39%. В пятерку самых зависимых от природных ресурсов государств также входят Гайяна (34%) и Монголия (33%).

Отмечается, что в подобных экономиках государственные доходы, занятость и поступления иностранной валюты тесно связаны с колебаниями мировых цен на сырье. Для сравнения — показатель России составляет 19%.