Зеленский попросил США задержать Кадырова

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и задержать Рамзана Кадырова.

По словам Зеленского, Вашингтон располагает необходимыми инструментами для такой силовой операции. В качестве примера он привел захват американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет «РБК-Украина».

«Вот вам пример с Мадуро. Да, провели операцию. Результат все видели, весь мир. Быстро это сделали. Ну, пусть они сделают какую-то операцию с этим, как его, с Кадыровым», — заявил украинский президент.

Зеленский отметил, что американская операция против Кадырова могла бы повлиять на российское руководство. Лидер Чечни пока никак не прокомментировал заявление главы киевского режима.

Армия США 3 января нанесла серию ударов по Венесуэле, захватив Мадуро и его жену Силию Флорес с помощью спецназа на вертолетах. Их доставили в Соединенные Штаты, где судят по статьям о наркотерроризме, хранении оружия и контрабанде наркотиков.