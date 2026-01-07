НАВЕРХ
Зеленский попросил США задержать Кадырова

Источник:
Sibnet.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © https://vk.com/ramzan

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США высадить десант в Чечне и задержать Рамзана Кадырова.

По словам Зеленского, Вашингтон располагает необходимыми инструментами для такой силовой операции. В качестве примера он привел захват американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет «РБК-Украина».

«Вот вам пример с Мадуро. Да, провели операцию. Результат все видели, весь мир. Быстро это сделали. Ну, пусть они сделают какую-то операцию с этим, как его, с Кадыровым», — заявил украинский президент.

Зеленский отметил, что американская операция против Кадырова могла бы повлиять на российское руководство. Лидер Чечни пока никак не прокомментировал заявление главы киевского режима.

Армия США 3 января нанесла серию ударов по Венесуэле, захватив Мадуро и его жену Силию Флорес с помощью спецназа на вертолетах. Их доставили в Соединенные Штаты, где судят по статьям о наркотерроризме, хранении оружия и контрабанде наркотиков.

Обсуждение (3)
qseft

Любит народ свою власть и она ему платит тем-же,кому иноагента,кому штраф а кого в тюрьму...

qseft

Мы так рады,так рады....И муж депутат и она депутат и бабушка депутат и дедушка депутат,наверно только...

Uynachalnica

«Урод, гнать всех поганой метлой, козел» - а могла бы на Путина сослаться: "В программе «Итоги года с...

Uynachalnica

Заслужили, однозначно! Что муж, что она! Походили босиком по Кузбассу, подняли его не уровень Москквы,...