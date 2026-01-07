Раскрыто число жертв военной операции США в Венесуэле

Около 75 человек погибли при проведении военной операции в Венесуэле и захвате президента страны Николаса Мадуро.

По оценкам американских спецслужб, число жертв составляет примерно от 75 до 80 человек, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Среди убитых есть военные из Кубы и Венесуэлы, а также гражданские лица.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что США не понесли безвозвратных потерь при операции в Венесуэле. Глава Белого дома уточнил, что у американских сил есть лишь несколько раненых.

Армия США 3 января нанесла серию ударов по Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их доставили в Соединенные Штаты, их обвиняют в наркотерроризме, хранении оружия и контрабанде наркотиков.