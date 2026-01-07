НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Раскрыто число жертв военной операции США в Венесуэле

Источник:
The Washington Post
199 0
Армия США и НАТО (вертолет Апач)
Фото: © The U.S. Army

Около 75 человек погибли при проведении военной операции в Венесуэле и захвате президента страны Николаса Мадуро.

По оценкам американских спецслужб, число жертв составляет примерно от 75 до 80 человек, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Среди убитых есть военные из Кубы и Венесуэлы, а также гражданские лица.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что США не понесли безвозвратных потерь при операции в Венесуэле. Глава Белого дома уточнил, что у американских сил есть лишь несколько раненых.

Армия США 3 января нанесла серию ударов по Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их доставили в Соединенные Штаты, их обвиняют в наркотерроризме, хранении оружия и контрабанде наркотиков.

Еще по теме
Сальдо заявил о хакерской атаке на сайт со списками жертв удара ВСУ
Расшифрован файл из атаковавшего резиденцию Путина дрона
Российские военные сбили украинский Су-27
Атаковавший резиденцию Путина дрон показали на видео
смотреть все
Оборона #Конфликты
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Нагиев высказался о вызвавших скандал словах о войне
Медведев дал совет государствам на фоне атаки на Венесуэлу
Разыгравшие «Новогодний миллиард» заплатят более 70 млн руб. налогов
Жительницу Кузбасса осудили за слово «козел» в адрес губернатора
Обсуждение (0)
Картина дня
Раскрыто число жертв военной операции США в Венесуэле
Трамп рассказал о ненависти супруги к его танцам
Ким Чен Ын посетил стройку музея в честь освободителей Курской области
Кадыров назначил сына вице‑премьером Чечни
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

qseft

Любит народ свою власть и она ему платит тем-же,кому иноагента,кому штраф а кого в тюрьму...

qseft

Мы так рады,так рады....И муж депутат и она депутат и бабушка депутат и дедушка депутат,наверно только...

карат11

Бедненькие, уже не знают как сильнее прогнуться.

Uynachalnica

Выходит Сталин под этот эпитет не подпадает, то ли ничего титанического, то ли за участие в развале Ымперии!...